Trekker forslag om å fjerne pliktsystemet

Etter at Stortingets næringskomité torsdag utsatte behandlingen av saken til neste uke, trakk regjeringen som ventet saken i statsråd fredag.

– Debatten har gått lenge uten at Stortinget klarer å enes om en løsning. Av hensyn til fiskerinæringens behov for forutsigbarhet har regjeringen kommet til at det er riktig å trekke meldingen, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Arbeiderpartiet karakteriserer fiskeriministerens retrett som et fiskeripolitisk mageplask.

– Vi er glade for at Per Sandberg endelig har gitt etter for den massive motstanden fra Kyst-Norge. Nord-Norge har avvist forslaget om å skrote pliktsystemet for torsketrålerne, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

(©NTB)