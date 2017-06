Oslo kåret til Europas miljøhovedstad

Kandidatbyene er blitt vurdert på klimapolitikk, luftkvalitet, grønn innovasjon, kollektivtransport, biologisk mangfold, vannkvalitet og friluftsliv.

– Det er en fantastisk anerkjennelse for Oslo å bli kåret til Europas miljøhovedstad i 2019. Vi ligger i front på en rekke områder og passerte en milepæl i fjor da flere valgte å reise kollektivt framfor å kjøre bil. Nå satser vi fullt på grønn innovasjon, grønne jobber og grønt byliv, sier en strålende fornøyd byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Han sier hele byen inviteres med når Oslo i 2019 skal vise framtidens miljøløsninger sammen med Europa.

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) passer på å rette en pekefinger til USAs president Donald Trump, som torsdag kunngjorde at USA trekker seg fra Parisavtalen. Aldri har byenes rolle vært viktigere, understreker Berg.

– Mens Trump fornekter klimaendringene, ser vi nå at byer over hele verden går foran i klima- og miljøarbeidet. Som Europas miljøhovedstad kan vi vise hvordan det gode byliv og god politikk henger sammen. Samarbeid på tvers av Europa kan gi flere mot til å lede an i det grønne skiftet, sier Berg.

