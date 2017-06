Kvinne frikjent for uriktig forklaring om voldtekt

Politiet fikk melding om voldtekten utenfor Bakklandet menighets omsorgssenter i Trondheim 25. september 2016. I løpet av et avhør ble kvinnens status endret fra fornærmet til mistenkt da politiet fattet mistanke om at voldtekten ikke hadde funnet sted. Det ble senere tatt ut tiltale mot kvinnen, og i retten la politiadvokat Marianne Høyer ned påstand om 30 dagers fengsel, melder NRK.

Men tingretten mener det ikke er grunnlag til å nekte for at voldtekten har funnet sted og politiet kritiseres for ikke å ha avbrutt avhøret da statusen ble endret slik kvinnen fikk ha en forsvarer til stede.

«Av avhøret fremgår det at tiltalte var både forvirret og sliten da hennes status ble endret, og at hun ikke skjønte hva endringen innebar», heter det i den frikjennende dommen.

– Saken gjaldt en overfallsvoldtekt som fikk mye oppmerksomhet og skapte utrygghet i byen, sa Høyer om tiltalen til Adresseavisen før saken kom opp for retten.

