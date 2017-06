Flere gjennomfører videregående

73 prosent av elevene som startet videregående opplæring i 2011, har fullført videregående innen fem år. Det er det høyeste tallet for gjennomføring siden målingene startet for 17 år siden, viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

Kvinner gjennomfører i noe større grad enn menn. 78 prosent av de 31.385 kvinnelige elevene besto den videregående opplæringen i løpet av fem år. Blant de mannlige elevene gjennomførte 68 prosent videregående skole i løpet av fem år.

Andelen som fullfører innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden målingene startet. De nye tallene viser at økningen har fortsatt fra 72,6 prosent i fjor til 73 prosent i år.

– Frafall i skolen er en av våre største utfordringer. Jo flere som fullfører videregående skole, jo færre risikerer vi at havner på Nav. Derfor er dette gode nyheter både for den enkelte elev og for Norge, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Regjeringen har gjennom hele denne perioden jobbet målrettet for å hindre frafall, og innsatsen har gitt resultater. Vi ser nå at det jobbes mer systematisk i fylkene for å få flere elever til å fullføre, og skolene rapporterer at de i langt større grad enn tidligere jobber for at alle kan bestå videregående opplæring, sier kunnskapsministeren.

Finnmark er fremdeles fylket med den laveste andelen elever som fullfører med studie- og yrkeskompetanse, men gapet til de andre fylkene minker. Av dem som startet på videregående i 2006 hadde knapt 50 prosent av elevene i Finnmark fullført med studie- eller yrkeskompetanse fem år senere, rundt 20 prosentpoeng lavere enn i landet samlet sett. For 2011-kullet i Finnmark hadde andelen gått opp til over 64 prosent.

Undersøkelser har vist at ungdommer som ikke fullfører videregående opplæring har lavere inntekt som voksne, og større risiko for å bli varig uføre.

