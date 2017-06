Færre bruker folkebibliotekene 

SSBs kulturbarometer 2016 viser blant annet at andelen barn og unge som brukte folkebibliotekene, sank betydelig fra 1991 til 2016, skriver Minerva.

– Tallene viser tydeligere enn noen gang at en av bibliotekenes viktigste målgrupper svikter. Da må de utvikle strategier for å holde på de unge, og det må de må klare for å opprettholde egen legitimitet, sier kulturforsker Georg Arnestad ved Høgskolen på Vestlandet. Han mener digitalisering er forklaringen på de store endringene.

I 1991 var andelen barn i alderen 9 til 15 som brukte bibliotekene i løpet av et år, 76 prosent. I 2016 var andelen 68 prosent. Blant dem mellom 16 og 24 år sank andelen fra 62 til 46 prosent i samme periode.

Den første gruppen besøkte i gjennomsnitt biblioteket 11,2 ganger i 1991 mot 5 ganger i 2016. For den eldre aldersgruppen sank tallet fra 8,9 til 4,1 ganger.

