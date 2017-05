Kvinnen kjent som «Lurelegen» møter i retten

Kvinnen er blant annet tiltalt for grovt bedrageri, trusler, vold, ulovlig våpenbesittelse, hensynsløs og skremmende atferd, brudd på helsepersonelloven og råkjøring, skriver VG.

33-åringen skal ha utgitt seg for å være lege eller kirurg ved Sørlandet sykehus ved flere anledninger, derav tilnavnet «Lurelegen». Eksempelvis skal hun ha fjernet en spiral fra en pasients underliv og lurt en kvinne med MS. I virkeligheten er kvinnen arbeidsledig.

Kvinnen har også erkjent at hun la inn et bud på 20 millioner kroner for en villa i Vestfold, uten at hun på noen måte var i stand til å gjøre opp for dette budet.

I perioden november 2015 til oktober 2016 utga kvinnen seg flere ganger for å være en annen for å lure til seg penger fra personer fra hele landet.

Tobarnsmoren er domfelt to ganger tidligere for lignende forhold og har erkjent alle punktene i tiltalen.

– Hun erkjenner straffskyld på alle tiltalepunktene. Dette kunne vært en tilståelsessak, men aktor ønsker at det blir hovedforhandling, sier forsvareren hennes, advokat Ole Joakim Devold, til VG.

