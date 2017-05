Helse sør-øst bytter ut styret i Sykehuspartner

Helse sør-øst har erkjent at en gruppe utenlandske IT-arbeidere har hatt tilgang til pasientjournaler, og at de dermed har kunnet kopiere innholdet uten å legge igjen spor. I april benektet IT-direktør Thomas Bagley at utenlandske IT-arbeidere har hatt slik tilgang.

Det nye styret ledes av Morten Thorkildsen. Han får med seg Anne Kari Lande Hasle som nestleder. Som styremedlemmer er Eivind Gjemdal, Anita Schumacher og Just Ebbesen oppnevnt.

– Sykehuspartner går nå inn i en uvanlig arbeidskrevende fase, og det er viktig å få på plass et styre som kan involvere seg tungt. Jeg er svært tilfreds med at Morten Thorkildsen, som er tidligere toppsjef for IBM Norge og CEO i Rejlers Norge, og Anne Kari Lande Hasle, tidligere departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, har takket ja til å overta som henholdsvis leder og nestleder, sier styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst.

