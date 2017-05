Norges Bank bruker 20 millioner på å reklamere for nye pengesedler

For første gang i historien har Norges Bank gått vekk fra å benytte kjente nordmenn som motiver på sedlene. Nå er det Norges maritime historie som skal vises fram.

De første nye sedlene blir tilgjengelig for bankene klokken 14 tirsdag 30. mai, men det kan ta litt tid før de er tilgjengelig for publikum i minibanker og butikker.

«Torske kroner nå»

Norges Bank har spilt inn en ny video til KLMs slager «Torsken kommer» fra 1980. Der synger komikerne Knut Lystad, Lars Mjøen og Jon Niklas Rønning «Torsken er vår venn, og nå er`n plutselig verdt 200 spenn!»

Videoen får internasjonal oppmerksomhet. Financial Times har tatt seg bryet med å oversette deler av teksten til engelsk.

Norges Bank bekrefter overfor E24 at kampanjen i forbindelse med utgivelsen av de nye sedlene koster 20 millioner kroner.

– For at sedlene skal være tryggest mulig i bruk, må publikum gjøres kjent med sikkerhetselementene. Derfor er informasjon så viktig, sier kommunikasjonsrådgiver Bård Ove Molberg i Norges Bank til E24.

Beløpet på 20 millioner kroner dekker både humorvideoen, utstillinger og informasjonsstands. Selve dagen vil Norges Bank feire med ulike arrangementer i Svolvær.

Sikrere sedler

Den teknologiske utviklingen innebærer at falsknere får bedre metoder for å etterligne ekte sedler. Derfor må sentralbankene utvikle mer avanserte sikkerhetselementer.

– Som sentralbank har vi ansvar for å sikre at norske sedler til enhver tid har et tilstrekkelig høyt sikkerhetsnivå. Derfor har vi nå utviklet en ny seddelserie som er sikrere enn noen gang, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til E24.

De nye sedlene har mange sikkerhetselementer, både lett synlige som sikkerhetstråd, og merker som ikke er synlige.

Fyrtårn og skøyte i 2018

Nye 50- og 500-lapper, med motiv av fyrtårn og redningsskøyten «Stavanger» kommer mot slutten av 2018. De nye 1000-lappene, med en blå bølge, kommer først høsten 2019.

De gamle sedlene vil fortsatt være gyldige i ytterligere 12 måneder, men kan også etter det veksles gebyrfritt hos Norges Bank i ti år fremover.

