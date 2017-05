Nesøya-mann sier han hadde rett til å kappe naboens uthus i to

– Jeg gjorde dette for å sikre min rett som grunneier. Min advokat sa jeg risikerte rettstap hvis jeg forholdt meg passiv, sa 43-åringen i Asker og Bærum tingrett i Sandvika, skriver Budstikka.

Det er satt av fire dager til rettssaken der 43-åringen også må svare for fjerning av en steinmur, et morelltre, et plommetre, noen bærbusker samt et veksthus og et gjerde.

– Typisk Nesøya-tvist

43-åringen leide inn to håndverkere for å få kappet naboens uthus i to i april 2014. Han var selv til stede mens arbeidet ble utført, mens naboene var på ferie. Da politiet kom til stedet ble skadene vurdert som så store at det ikke var hensiktsmessig å stanse arbeidene, annet enn å sikre eiendelene som lå i uthuset, sa aktor Knut Christian Braae-Johannesen i sitt innledningsforedrag.

Politiet skal ha opplyst til 43-åringen at huskappingen kunne være straffbar. Selv mente han at han var i sin fulle rett.

– Jeg tror politifolkene syntes dette var en typisk Nesøya-tvist og at den var veldig morsom, sa 43-åringen og la til at hans daværende advokat hadde rådet ham til å rive uthuset.

Bekymret

I ettertid har 43-åringen tapt rettssaker om veirett, gjerdestrid og bruksrett til eiendommen. Så sent som i vinter krevde han å få over 1,5 millioner kroner dekket for sine egne sakskostnader og sakskostnader han er dømt til å betale for naboene, et krav Asker og Bærum tingrett avviste, skriver Budstikka.

De fornærmede naboene er blant de 19 personene som er kalt inn som vitner i saken. I tillegg til aktors innledningsforedrag og 43-åringens forklaring, er det også ventet at eierne av det ødelagte uthuset skal forklare seg mandag ettermiddag.

43-åringens forsvarer, advokat Trygve Staff, sa i retten mandag at han er bekymret for at den massive mediedekningen av nabofeiden kan ha farget rettens medlemmers oppfatning av saken.

– Det er blitt skrevet helsider i VG om husknapperen fra Nesøya. Jeg er bekymret for at rettens medlemmer allerede har en oppfatning om saken siden det har vært så stor oppmerksomhet rundt sakskomplekset, sier Staff.

