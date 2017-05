Mange mistenkes for trygdesvindel etter kontroll i bygg- og anleggsbransjen

Til sammen 320 medarbeidere fra skatteetaten, politiet, Nav, Arbeidstilsynet og lokale kemnere utførte kontrollen av 1.200 byggearbeidere på 536 privatadresser.

Etter aksjonen ble til sammen 11 personer utvist, og så mange som 54 personer vil bli utredet videre for mulig trygdesvindel. I tillegg ble 57 arbeidsplasser stengt på grunn av farlig arbeid.

Kontrollen ble gjennomført i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag 3. og 4. mai. Målet var å kartlegge omfanget av kriminaliteten innen bygg- og anleggsbransjen i privatmarkedet.

– Resultatene viser at de fleste virksomhetene driver seriøst, men også at mange forbrukere benytter seg av useriøse selskaper, eller de beveger seg langt inn i gråsonene for hva som er lov, sier Øystein Andersen, felles talsperson for den tverretatlige kartleggingsaksjonen.

Hver fjerde arbeider var ikke registrert eller innmeldt med lønn, og over 5 prosent av de kontrollerte virksomhetene var ikke registrert i merverdiavgiftsregisteret. Dette er gjerne tegn på svart arbeid.

