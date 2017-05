Frøhvelvet på Svalbard skal utbedres

Firmaet Dr. Tech. Olav Olsen er tildelt kontrakten med å se på hvordan atkomsttunnelen til frøhvelvet kan gjøres sikrere. En rekke andre firmaer blir med som underrådgivere.

Årsaken til at utbedringer er blitt nødvendig, er at det kom vann inn i atkomsttunnelen til frøhvelvet. Det skyldes at permafrosten er mer utsatt for smelting på grunn av våtere og varmere klima.

Vannet nådde bare inn i de første 15 meterne av atkomsttunnelen. Selve frølageret som ligger 100 meter lenger inne, var uberørt av vannet.

Det globale frølageret tilbyr lagring av frø fra hele verden under forhold der frøene kan holdes nedfrosset under bakken i et arktisk klima.

