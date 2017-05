Veien åpnet etter MC-dødsulykke nær Voss

Statens vegvesen melder at veien ble åpnet noe før klokka 2. Alle nødetatene rykket ut i 21.15-tiden lørdag kveld etter meldingen om at en MC-fører hadde kjørt av veien og inn i en mur ved Geitle, nær to mil vest for Voss.

– Det er en dødsulykke. En mann i 50-årene kjørte fra Voss mot Bergen. I en venstresving kjørte han ut til høyre, opplyser politiførstebetjent Håvard Skattum i Voss lensmannsdistrikt til Bergens Tidende.

Det er ikke meldt om at det var andre kjøretøy involvert i ulykken. Trafikken ble dirigert manuelt forbi stedet inntil den igjen ble åpnet for normal trafikk, over fire timer etter ulykken.

Dette er den andre dødsulykken på denne veistrekningen på bare tre dager. Tirsdag denne uken omkom en 78 år gammel mann da bilen han satt i kolliderte med en annen bil ved Bolstad, rundt halvannen mil vest for Geitle. En 77 år gammel kvinne ble alvorlig skadd i den samme ulykken.

