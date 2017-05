Basehopper alvorlig skadd etter ulykke ved Kjerag

Politiet meldte først at mannen, som er født i 1982, kom fra ulykken i fjellpartiet Kjerag i Lysefjorden i Rogaland uten alvorlige skader. Men lørdag formiddag opplyser Stavanger Universitetssjukehus at mannen er alvorlig skadd, men at tilstanden hans er stabil.

Meldingen om ulykken kom klokka 17.20 fredag ettermiddag. Rundt tre timer senere var mannen hentet ned ved hjelp av klatrere og redningshelikopter.

Hopperen hadde vært borti fjellveggen under sitt hopp – såkalt cliff strike.

