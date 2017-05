Siem Pilot tilbake i Norge

Siden 2015 har fartøyet hentet opp 34.278 mennesker fra Middelhavet. 99 av dem var døde, skriver Stavanger Aftenblad.

Torsdag var det først og fremst rydding som pågikk om bord i skipet ved kaia i Mekjarvik. Men en del av mannskapet fra siste tur var fortsatt til stede.

Jørgen Berg har vært styrkesjef under siste tokt med Siem Pilot. Blant det som pakkes ned er våpen.

– Det trenger vi på grunn av den usikre situasjonen i Middelhavet. Så vidt jeg vet er det ikke avfyrt et eneste skudd i løpet av disse to årene. Jeg er ikke kjent med at våpen er brukt. Men senest denne uka er det meldt om skyting fra det som kunne være libysk kystvakt mot andre redningsbåter. Vi vet at vi opererer mot tunge kriminelle nettverk, som bedriver organisert kriminalitet, så det er viktig å kunne beskytte seg, sier Berg.

Siem Pilot la ut fra Sicilia 14. mai og satte kursen mot Rogaland. Nå har det norske skipet Olympic Commander tatt over redningsoperasjonene.

Siden våren 2015 har Siem Pilot sammen med Peter Henry von Koss hentet opp flyktninger og migranter i Middelhavet. De to fartøyene har vært Norges bidrag til EUs grensestyrke Frontex, som håndterer migranter i Middelhavet som reiser fra Afrika med håp om å nå Europa.

