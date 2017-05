Overgrepsdømte vil jobbe med barn

Hittil i år har de varslet om like mange saker. Politiet avslører jobbsøkere som ber om politiattest for å få arbeide med unge og sårbare, men som ikke har kritthvite rulleblad, skriver Vårt Land.

– Vi driver et viktig forebyggende arbeid, sier fungerende leder Lone Bangsund for Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester. Enheten er en nasjonal tjeneste lagt til Vardø.

Høsten 2015 la helseminister Bent Høie (H) fram forslaget om at alle som skal arbeide i kommunale helse- og omsorgstjenester må legge fram politiattest.

Samtidig endret kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kravene til vikarer i barnehager. Også de som arbeider mindre enn 14 dager i barnehage, skal ha levert politiattest før de begynner i jobben.

Ved siste årsskifte ble helse- og omsorgstjenesteloven endret. Fra og med i år må alle som får en helse- eller omsorgsjobb i Kommune-Norge legge fram en politiattest før de signerer arbeidskontrakten.

Også frivillige som vil gjøre en innsats for barn i idrettslag, korps og kirkesamfunn må vise fram attesten fra politiet som bekrefter at de er skikket.

Kontoret har foreløpig ikke gjort analyser som viser om personer som er siktet, tiltalt eller dømt for overgrep mot eldre er å finne i bunken med attestsøkere. Flere av dem politiet finner, er straffedømt – blant annet for overgrep.

