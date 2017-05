Politiet: Ung mann ville brenne ned lensmannskontor

Det var et vitne som varslet politiet om den unge mannen. Han ble pågrepet klokken 10.45, like i nærheten av lensmannskontoret.

– Vi ser på dette som en reell trussel mot lensmannskontoret. Mannen vil bli avhørt om forholdet senere i dag, sier operasjonsleder Tor Helge Stavik i Sør-Vest politidistrikt Stavanger til Stavanger Aftenblad.

Ifølge politiet skal mannen ha sagt at han hadde til hensikt å brenne ned Klepp lensmannskontor.

– Mens politipatrulje var på vei til Klepp, greide vitnet å oppholde mannen og i tillegg lede ham bort fra lensmannskontoret, sier Stavik.

Operasjonslederen opplyser at mannen har en sak gående med Klepp lensmannskontor som han er svært frustrert over, og at denne saken trolig er bakgrunnen for ønsket om å brenne ned kontoret.

