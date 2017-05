Arbeidere i «løsarbeiderkontrakter» på Støres boligprosjekt

Det viser en kartlegging Dagbladet har gjennomført.

Støre har de siste månedene lagt sterk vekt på at useriøse aktører i arbeidslivet må bekjempes. Både i talen til Aps landsmøte og i 1. mai-talen kort tid etterpå, sto kampen mot sosial dumping sentralt, og Støre pekte spesielt på byggebransjen som problemområde.

Flere av arbeiderne i byggeprosjektet Grenselunden, hvor Støres selskap Fernstø har en eierandel på 3,26 prosent, har nettopp denne typen arbeidsavtaler som Ap-lederen har omtalt som «nulltimerskontrakter» eller «løsarbeiderkontrakter», ifølge avisen.

Kartleggingen viser at tre av åtte firmaer på byggeplassen bruker bemanningsbyrå. Seks av åtte er ikke tilsluttet noen sentral tariffavtale, og i noen tilfeller mangler også bedriftsinterne tariffavtaler som alternativ. I fire av åtte bedrifter står ansatte helt uten fagforening i ryggen.

Støre har tidligere forsvart eierskapet i byggeprosjektet, men har nå endret mening.

– Som følge av de forholdene Dagbladet har påpekt, og at det er vanskelig for meg å følge opp prosjektene tett og direkte, har jeg satt i gang en prosess for å selge Femstøs eierandeler i byggeprosjektene, skriver Støre i en epost til avisen.

Støre understreker at han har fått forsikring fra prosjektledelsen om at arbeidet på byggeplassen er innenfor regelverket. Med en så liten eierandel som drøyt tre prosent, klarer han ikke å ha personlig kontroll over prosjektet, sier han videre.

