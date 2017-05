«Ett minutt med støy» for Manchester

– Våre tanker går til de berørte og våre kolleger i britisk arrangørbransje. Vi oppfordrer våre medlemmer som har konsert fredag 26. mai, til å bli med på markeringen for å minnes ofrene for denne tragedien, heter det i en uttalelse fra bransjeorganisasjonen.

Under konserter på fredag oppfordres spillesteder, artister og publikum til å gå sammen om å lage «One minute of noise». Markeringen kan skje både før, under og etter selve konserten.

De som deltar, blir også bedt om å ta opp video av markeringen og legge den ut på en felles Facebook-side før søndag kveld med navnet på spillested, byen og bandet eller bandene som spilte.

Norske Konsertarrangører var i kontakt med Politiets sikkerhetstjeneste like etter angrepet og opplyser at de fikk klar beskjed om at trusselbildet ikke var endret etter hendelsen i Manchester. Organisasjonen anbefaler arrangører i Norge å ha tett dialog med sine lokale politimyndigheter angående sikkerheten ved sine arrangementer.

Norske Konsertarrangører er sammen med 16 andre europeiske interesseorganisasjoner medlem av det internasjonale nettverket Live-DMA som representerer over 2.500 spillesteder og festivaler fordelt på 13 europeiske land.

