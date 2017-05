NRK: Minst 34 IT-ansatte hadde tilgang på helseopplysninger

Anslaget er konservativt, opplyser PricewaterhouseCoopers (PwC) til NRK. Revisjonsselskapet la onsdag fram de foreløpige konklusjonene sine fra granskningen av IT-skandalen i Helse sør-øst for styret i helseforetaket.

– Dette er tilganger av en slik karakter at de har eller vil kunne tilegne seg eller andre brukere administratorrettigheter på én eller flere servere. Det er ikke mulig å hindre at slike brukere får tilgang på helseinformasjon, sier Arne Muri i PwC til kanalen.

Ifølge den foreløpige gjennomgangen har sju av disse 34 personene faktisk koblet seg til de aktuelle serverne i Helse sør-øst. Muri mener dette viser at helseforetaket har gitt høyere rettigheter til flere IT-ansatte enn det som var nødvendig.

Videre viser rapporten at det er mer eller mindre umulig å undersøke om disse IT-arbeiderne faktisk har åpnet informasjon om pasienter eller ansatte i Helse sør-øst, ifølge NRK.

Revisjonsselskapet konkluderer også med at sykehuspartner ikke har god nok kontroll på hvem som får tilganger, at informasjonssikkerheten ikke har blitt godt nok vurdert, og at styret i helseforetaket ikke har fått god nok informasjon om risikoene ved prosjektet.