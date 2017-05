36-åring dømt til 13 års fengsel for å ha drept ekskjæresten

Mannens forsvarer, advokat Hans Olav Bytingsvik, sier til VG at 36-åringen trolig vil ta betenkningstid når det gjelder eventuell anke.

Mannen har sittet i varetekt i Tromsø fengsel siden han ble pågrepet og siktet for drapet på 32 år gamle Linn Olsen Uteng 28. juli i fjor.

I retten kom det fram at Uteng ble stukket 22 ganger i overkroppen. 36-åringen forklarte at han ikke husket noe fra hendelsen, og mente ekskjæresten hadde knivstukket ham først. Dette festet ikke letten lit til.

– Vi er fornøyd med utfallet og premissene i dommen hvor det blir lagt til grunn at hun ikke stakk ham først, sier aktor Tor Børge til avisen.

De to traff hverandre på et asylmottak i Tromsø der Uteng jobbet. 36-åringen kom til Norge i 2008, men fikk endelig avslag på asylsøknaden i oktober 2010. Siden har han oppholdt seg ulovlig i Norge, men fordi han oppga feil identitet ved å si at han kom fra Kongo, har det ikke vært mulig å sende ham ut av landet.

Tiltalte ringte selv politiet og fortalte om drapet. Halvannen time senere ble Uteng funnet knivstukket og død i leiligheten på Tromsøya. Asylsøkeren var i samme bolig og ble pågrepet og siktet for drapet, som han senere erkjente i avhør.

(©NTB)