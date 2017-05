Unge kvinner takker ja til vaksine mot livmorhalskreft

Det fremgår av en ny statusrapport fra Folkehelseinstituttet som blir presentert et halvt år inn i det toårige HPV-vaksinasjonsprogrammet.

Gratistilbudet har vært tilgjengelig siden 1. november i fjor. HPV-vaksinen (humant papillomavirus) forebygger forstadier til livmorhalskreft og noen andre kreftformer.

Nær 58.000 kvinner født mellom 1991 og 1996 har tatt minst en dose med vaksinen. Denne gruppen har tidligere ikkke fått tilbud om HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

80 prosent vaksinert

Jenter som er født 1997 eller senere, har tidligere fått vaksinetilbudet i 7. klasse. De fleste av disse – om lag 80 prosent – har allerede latt seg vaksinere. De som tidligere takket nei har nå fått en ny mulighet. I denne gruppen har rundt 4.200 jenter tatt en eller flere doser.

– Det er positivt at så mange unge kvinner allerede har tatt imot tilbud om vaksinen og ønsker å beskytte seg mot livmorhalskreft og annen HPV-relatert kreft, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl i Folkehelseinstituttet.

Siden oppstarten er det sendt inn 50 bivirkningsmeldinger for vaksinen Cervarix, hvorav seks er klassifisert som alvorlige. To av de alvorlige meldingene gjaldt alvorlige allergiske reaksjoner på vaksinen og en melding omhandlet besvimelse i etterkant av vaksinasjon.

Ny innkalling

For fire av meldingene er pasientene i bedring eller fullstendig restituert. For de to siste meldingene er pasientene under utredning, og Folkehelseinstituttet venter på resultatene. De innmeldte bivirkningene gir ikke grunnlag for å endre råd om vaksinen, skriver instituttet i en pressemelding.

I starten av juni vil Folkehelseinstituttet sende ut en ny tekstmelding om HPV-vaksine. Meldingen går til dem som er født mellom 1991 og 1996. Dette utgjør om lag 180.000 kvinner.

(©NTB)