Tre personer tiltalt for drapet i Søndre Land

Tiltalebeslutningen er utferdiget etter ordre fra Riksadvokaten, opplyser statsadvokat Thorbjørn Klundseter.

Ifølge Klundseter samarbeidet de tre tiltalte om drapet i Totjernvegen på Veståsen i Søndre Land i 1-tiden natt til lørdag 3. september i fjor. De tiltalte er en 44 år gammel kvinne, hennes 20 år gamle sønn og hennes 36 år gamle ekskjæreste.

I tiltaltebelsutningen gir Klundseter en detaljert beskrivelse av hvordan politiet mener drapet skjedde. Politiet mener 20-åringen først la 49-åringen i bakken, og at offeret deretter ble holdt fast, hvorpå kvinnen knivstakk ham i den ene hånden. Deretter ble Bakken knivstukket tre eller fire ganger i overkroppen av 36-åringen, før 49-åringen først ble sparket i hodet og deretter knivstukket i halsen. Til slutt mener politiet at Bakken ble dratt ut i grøftekanten hvor de tiltalte helte bensin over ham og tente på.

Funnet i bål

Rettssaken er mot de tre tiltalte starter 19. juni i Gjøvik tingrett. Det er satt av to uker til saken.

Klundseter opplyser at han i liten grad kan kommentere spørsmål knyttet til bevisene i saken, og som vil være gjenstand for bevisføring i retten.

De tiltalte ble torsdag 4. mai varetektsfengslet i åtte nye uker. I fengslingskjennelsen karakteriserer Gjøvik tingrett drapet som meget brutalt. Av fengslingskjennelsen framgår det at Bakken fortsatt levde da han ble satt fyr på av gjerningspersonene, skrev Oppland Arbeiderblad i begynnelsen av mai.

«Som det framgår av likundersøkelsen, var fornærmede i live da han ble påtent på åstedet, etter å ha vært utsatt for spark og knivstikking», skriver tingrettsdommer Ola Rambjør Heide.

«Retten er enig med påtalemyndigheten at drapet bærer preg av mishandling ved at handlingene må ha pågått over noe tid. Det er altså tale om et særlig gruoppvekkende drap begått i et relativt lite lokalmiljø,» skriver han videre.

Erkjenner straffskyld

36-åringen erkjente straffskyld for medvirkning til drapet allerede i januar, men av fengslingskjennelsen framgår det at han har erkjent straffskyld etter siktelsen «en rekke ganger» og forklart seg om en aktiv rolle i drapshandlingen, skriver avisen.

Alle de tre tiltalte ble pågrepet i midten av november etter to måneders etterforskning. Både kvinnen og hennes sønn har avgitt forklaringer som knytter dem til drapet. Kvinnen har nektet straffskyld, mens 20-åringen ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet.

Ifølge politiet har de tiltalte sagt at de ville konfrontere avdøde med et alvorlig forhold overfor en person som er i familie med to av dem, skriver Oppland Arbeiderblad.

