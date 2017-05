Eldre mann døde etter trafikkulykke i Voss

Meldingen om ulykken kom klokka 10.48. To biler var involvert i det kraftige sammenstøtet, opplyser Vest politidistrikt. To personer satt fastklemt og ble frigjort av brannvesenet. I tillegg klaget en person over nakkesmerter, skriver Bergens Tidende.

– Bilene har kollidert front mot front, og sammenstøtet var kraftig, sa operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt til avisen.

Politiet opplyste tirsdag kveld at den ene skadde, en mann på 78 år, døde på Haukeland universitetssjukehus.

E16 ble stengt på ulykkesstedet, og folk ble anbefalt å ta fylkesvei 7 gjennom Hardanger.

