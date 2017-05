Vaktmester dømt for overgrep mot barneskoleelev

Overgrepene mannen er dømt for, skjedde på skolen der jenta var elev og mannen var ansatt, melder Romerikes Blad.

De fleste overgrepene skal ha skjedd inne på et teknisk rom på skolen i perioden august 2011 til juni 2012. Jenta fortalte om overgrepene hun var utsatt for i 2015.

Vaktmesteren har hele tiden nektet straffskyld og nektet for at overgrepene har skjedd.

– Han har anket dommen på stedet, sier mannens forsvarer, advokat Jørund Lægland.

Ifølge dommen forklarte jenta i retten at hun ble utsatt for mellom 25 og 30 overgrep gjennom sjuende klasse. Da overgrepene startet, var hun bare 12 år gammel. I tingretten forklarte hun også at hun ofte mottok 50 kroner etter overgrepene før de gikk hver til sitt.

Den dømte mannen må betale en oppreisningserstatning på 200.000 kroner til jenta. Han er i tillegg fradømt retten til å inneha en vaktmesterstilling som innebærer kontakt med barn og unge.

(©NTB)