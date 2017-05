Solvik-Olsen avfeier E18-kritikk som «bare tull»

Mandag ble det klart at Oslo-byrådet kan tape kampen om utbyggingen. Det er flertall på Stortinget for å bygge ut hovedfartsåren som opprinnelig planlagt, skriver Aftenposten og VG.

Forhandlingene om Oslopakke 3 endte i fjor med et kompromiss som innebærer at det i første omgang kun var strekningen mellom Lysaker og Strand som skulle bygges ut.

Statens vegvesen skrev under på avtalen, men veidirektør Terje Moe Gustavsen ba i et brev til Samferdselsdepartementet i forrige uke om at prosjektet skulle fortsette som opprinnelig planlagt, med sammenhengende utbygging til Asker.

Det er samme løsning som regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF går inn for i forslag til ny Nasjonal transportplan.

Overkjørt

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener Vegvesenet heller burde ha reforhandlet avtalen framfor å gå inn for å bryte den.

– Vi sluttet oss til forslaget som staten selv kom med. Da er det utrolig å være vitne til at de vil overkjøre enigheten uten å diskutere med oss, og uten å lage løsninger som sørger for at titusenvis av Oslo-borgere ikke blir skadelidende av forurensningen prosjektet skaper, skriver Johansen i en epost som er sendt NTB og flere andre medier.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) fnyser av kritikken og viser til at byrådet i Oslo signerte på at hele prosjektet skulle realiseres.

– De har altså ikke fått gjennomslag for å stoppe noe helhet. Men de har nok trodd at de skulle forsinke fremdriften ved å stykke det opp i små etapper, skriver Solvik-Olsen i en tekstmelding til NTB.

Det er ikke noe i avtalen som er til hinder for at etappene kan gjennomføres parallelt, mener han, og tilføyer:

– Det blir ikke mer forurensning og støy for Oslo om man bygger ut etappe 1 og 2 samtidig i stedet for separat.

Opprørt

Venstre og KrF bekrefter overfor Aftenposten og VG at de vil gå inn for sammenhengende utbygging når Stortinget behandler Nasjonal transportplan og en egen proposisjon om Oslopakke 3, etter planen før sommeren.

– Venstre og KrF pleide å være støttespillere for å slanke det gigantiske E18-prosjektet. Det er trist å se at de nå vingler til å heie fram dyre løsninger som verken hjelper for klimaet eller den forurensede luften, framholder Johansen.

– E18-prosjektet koster mer enn ny sentrumstunnel, Fornebubanen og nytt signalanlegg på T-banen til sammen. Dette er penger som burde bli brukt på bedre kollektivtrafikk, ikke på mer vei som gir flere biler og mer forurensning, tilføyer han.

MDGs nasjonale talsperson Rasmus Hansson er like fortørnet som Oslos byrådsleder.

– Jeg tror ikke mine egne ører. Vil virkelig Abid Raja gå til valg på å være Ketil Solvik-Olsens løpegutt? Jeg trodde Venstre var et miljøparti, sier han i en kommentar NTB har fått tilsendt.

Dyrere

Det var mandag i forrige uke at veidirektør Terje Moe Gustavsen i en pressemelding slo fast at han anbefaler sammenhengende utbygging av E18.

– Den avtalte etappedelingen fra revidert Oslopakke 3-avtale i fjor har langt flere ulemper og høyere kostnad enn det som ble forutsatt og antatt. Vi kan ikke forsvare en etappedeling på Strand, poengterte han.

Venstres Abid Raja ber Oslo-byrådet på sin side tenke over hva Bjørvika-tunnelen har medført av positive ringvirkninger i hovedstaden og mener befolkningen i Bærum fortjener det samme.

– Jeg opplever at politikerne i Akershus ser fordelene ved en helhetlig utbygginger med tunneler gjennom vestkorridoren i Akershus, men at det ikke er samme forståelse i byrådet i Oslo, sier Venstres Abid Raja til VG.

