Bevæpnet politi aksjonerte mot mistenkt raner foran Stortinget

Den mistenkte raneren ble pågrepet på Eidsvolls plass foran Stortinget mandag formiddag, opplyser Oslo politidistrikt på Twitter. Politiet bevæpnet seg og aksjonerte etter at mannen tok T-banen til Stortinget, ifølge VG.

Han skal ha ranet Joker-butikken i Kingos gate ovenfor Alexander Kiellands plass i Oslo i 6-tiden mandag morgen. Politiet opplyser at den butikkansatte ble utsatt for vold under ranet.

– Han er lettere skadd, men rystet av hendelsen, skriver politiet på Twitter.

(©NTB)