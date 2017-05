Politiet har kommet i kontakt med to personer etter at båt gikk på land

– Båtføreren burde varslet om hendelsen, så hadde vi unngått det svære søket som ble satt i gang, sier Jan Mange Østebøvik, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, til Bergens Tidende.

Mannskap på en forbipasserende båt varslet Hovedredningssentralen om den havarerte båten klokka 6.17 søndag morgen. Et SeaKing-helikopter fra Sola søkte etter mennesker i sjøen, før politiet på Haugaland tok over søket på land.

Politiet startet med å oppsøke aktuelle adresser, og i halv-elleve tiden fikk de kontakt med båteier. Operasjonsleder Østebøvik sa da at saken så ut til å løse seg. Han svarte at det er aktuelt å sjekke båtfører for promille som en del av oppfølgingen.

Båten har gått på land på Stord-siden av Langenuen mellom Stord og Tysnes, og redningsleder Owe Frøland ved Hovedredningssentralen sa at de var bekymret for at de to som var ombord kunne være skadd eller i sjokk.

Frøland opplyste at de var blitt gjort klar over at det var to personer ombord i båten, og at disse hadde gått i land.

Redningslederen sa til NRK at båten ligger godt oppe på land, og at den har hatt en betydelig fart for å komme i den posisjonen.

– Det har vært fare for en form for høyenergi og slagskader ved kollisjonen. Vi er bekymret for at de som var om bord ikke nødvendigvis forstår den faren for skader, sa Frøland til kanalen.

