Rester av 17. mai-ballonger funnet i skjærgården

– Det var virkelig et helt vilt syn. Glorete farger og masse plast i naturen, sier Ann-Kathrin Espevoll til NRK. Hun bor i området ved Dyrsvika på Ostereidet i Lindås kommune og så ballongene liggende i fjæra torsdag kveld.

– Jeg var på vei ut med båten da jeg så noe fargerikt ute i fjorden. Litt seinere oppdaget jeg at den fargerike klumpen i sjøen hadde rekt på land, sier Torleif Tyssebotn til Bergens Tidende. Han var fredag morgen ute med sin 14 fots båt da han så ballongene i fjæresteinen i Drangevåg. Klasen, som han beskriver som ufattelig mange ballonger, var for stor til at han fikk den med seg i båten.

Avisen fikk flere henvendelser i etterkant av feiringen 17. mai om at ballongselgere i sentrum av Bergen hadde valgt å slippe løs sitt overskytende varelager da de ga seg for dagen.

Flere steder i landet, som i Skien og Porsgrunn, ble salg av heliumballonger på 17. mai forbudt, begrunnet med forsøplingen de forårsaker i naturen og gassen som brukes.

