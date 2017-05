Nødetatene rykket ut til Tøyen etter melding om slåsskamp

Politiet i Oslo skriver på Twitter at de har fått melding om at mellom 10 og 15 personer slåss på Tøyen. Politiet skriver at noen skal ligge på bakken og blir sparket.

Klokka 20.17 skriver politiet at de er på stedet med flere bevæpnede patruljer og ambulanser. Tre personer er trolig skadd.

– Gjerningspersoner sett med kniver og macheter, skriver politiet.

(©NTB)