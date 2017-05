De Grønne vil ha Erna og Jonas med på jobbdugnad

– Vi utfordrer her og nå Erna og Jonas til sammen med oss å skape 10.000 nye, grønne arbeidsplasser hvert eneste år de neste 20 årene. Vi må starte nå, sa De Grønnes nasjonale talsperson Une Bastholm i sin landsmøtetale fredag.

– Men er det mulig? Er ikke det fryktelig urealistisk? Er det ikke veldig uansvarlig, spurte Bastholm og besvarte sine egne spørsmål:

– Vi har ikke noe valg: 200.000 oljeavhengige arbeidsplasser må erstattes.

Titusener av jobber

Bastholm viste til at Norge mistet over 40.000 oljejobber allerede i 2015.

– Ikke på grunn av noe ondt grønt komplott mot oljevirksomheten, men fordi oljepolitikken undergraver seg selv. Norge har basert økonomien vår på å eksportere et produkt som verden vil etterspørre stadig mindre av, sa hun.

MDG-toppen la også fram en liste over mulige nye arbeidsplasser i Norge:

• Potensial for titusenvis av arbeidsplasser i matproduksjon og skog.

• 15.000 arbeidsplasser innen skipsfart og fiske.

• 14.000 nye arbeidsplasser innen energieffektivisering av norske bygg.

• 50.000 nye arbeidsplasser i en sirkulærøkonomi, innen resirkulering, gjenvinning, reparasjon, gjenbruk, leasing og utlån.

– Vi tør å banne i oljekatedralen og si: Det må ta slutt, sa Hansson.

Politisk kostnad

MDG-lederne vil endre skattereglene for oljesektoren og samtidig hjelpe andre næringer med kutt i arbeidsgiveravgift for å ansette folk, bedre tilgang til risikokapital, flere fondsordninger og skattefordeler ved å investere i miljøvennlig teknologi.

– Den største utfordringen for Erna og Jonas er at de ikke er villig til å flytte de mekanismene vi i dag har på sokkelen, over til et bredt mangfold av næringsliv på land eller til havs, sier Bastholm til NTB.

– De kommer til å bli med. Alt er et spørsmål om tid, sier Hansson.

– Hvorfor gjør ikke Ap og Høyre dette nå, hvis det er så enkelt?

– Jeg tror de føler seg forpliktet overfor en petroleumsbasert næring, hvor veldig mange aktører har kortsiktige interesser i å ivareta den nåværende situasjonen. Det vil ha en politisk kostnad for Høye og Ap å snu på den flisa.

– Når våkner disse partiene til konsekvensene av det de selv har vedtatt? spør Hansson.

Nei til Frp

De Grønne har et mål om å bryte sperregrensen på 4 prosent i høstens stortingsvalg. Partiet insisterer på sin blokkuavhengighet og vil gjerne samarbeide med hvem som helst – unntatt Frp.

– Vi sier tydelig nei til en regjering med Frp i. Vi sier nei til bare å tenke på oss selv, nei til å ødelegge jorda for dem som kommer etter oss, sa Bastholm.

– Hovedskillet i vår tid går ikke lenger mellom rødt og blått, men mellom grønt og grått.

MDG fikk et stort nasjonalt gjennombrudd da Hansson ble valgt inn på Stortinget i 2013. Etter lokalvalget i 2015 er partiet representert i en rekke kommuner og fylker, og i Oslo styrer MDG sammen med Ap og SV.

De to frontfigurene la i sin tale vekt på hva partiet har fått til på Stortinget. Hansson understreket at MDGs forslag gjerne blir nedstemt, for så å bli plukket opp av andre partier, utvannet og så vedtatt.

