20 sauer trolig tatt av ulv i Askim 

– Angrepet skjedde nord i Askim, ned mot Glomma. Døde dyr lå spredt. Flere var skadd og noen måtte avlives, forteller rovviltkontakt Mats Finne i Statens naturoppsyn (SNO) til Smaalenenes Avis. Det var NRK som først meldte om saken.

Finne sier at det er overveiende sannsynlig at angrepet kommer fra ulv på grunn av skadene de er påført. Dyrene var innenfor et gjerde.

Nå skal Statens naturoppsyn rapportere hendelsen inn til Rovviltnemnda. Der vil det bli tatt endelig stilling til om rovdyr står bak og utmåles eventuell skadeerstatning, skriver avisa.