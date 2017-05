Ny måling viser at Ap fortsatt står sterkt i Trondheim

Ordfører Rita Ottervik må se at partiet faller 2 prosentpoeng til en oppslutning på 39,5 prosent sammenlignet med resultatet i kommunestyre- og fylkestingsvalget for drøye to år siden. Det til tross for vanskelige saker som beslutningen om å bygge en ny storhall på Nidarø og Økokrim-etterforskningen av partiets tidligere leder i Sør-Trøndelag, Rune Olsø.

– En sak som storhall på Nidarø avgjør ikke folks valg av parti. Vi skal fortsette å gjøre det vi gikk til valg på – slik vi også har gjort i Nidarø-saken, sier Ottervik til Adresseavisen.

Tilbakegangen på målingen som Respons Analyse har laget for avisen, utgjør kun ett bystyremandat. I Trondheim bystyre ville partiet endt opp med 27 mandater, mot 28 i dag.

Høyre går på sin side fram 2,1 prosentpoeng til 22,1 prosent, mens Frp øker med 1,3 prosentpoeng til 7,7 prosent. Begge partiene ville med en slik oppslutning sikret seg ett ekstra bystyremedlem hver.

For de øvrige partiene er det følgende endringer fra kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015: SV 7,2 (+1,1), Sp 5,4 (+2,7), MDG 4,9 (-2,8), Venstre 4,7 (-0,8), Rødt 4,6 (+2,1), KrF 2,6 (-0,6), Pensjonistpartiet 0,7 (-2,8), andre (Piratpartiet, Liberalistene, Alliansen) 0,6 (-0,2).

Resultatene må tolkes innenfor en feilmargin på pluss/minus 2–4 prosentpoeng.

