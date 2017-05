Aktor i Cappelen/Jensen-saken: – Cappelen er troverdig

Alfheim innledet torsdag sin prosedyre mot Cappelen, som er tiltalt for å ha innført over 16 tonn hasj fra 1993 fram til han ble pågrepet i 2013.

Cappelens troverdighet står svært sentralt i den høyprofilerte rettssaken. Det er hans forklaring som ligger til grunn for at den pensjonerte politimannen Eirik Jensen står tiltalt for korrupsjon og medvirkning til innførsel av nærmere 14 tonn hasj.

– Bevisførselen viser at Cappelen på veldig mange områder snakker sant. Han er troverdig, uansett hvor mye man misliker ham, slo Alfheim fast i retten.

Støttes

Samtidig bør man være skeptisk til tilståelser som har et tydelig moment av egeninteresse, påpeker han.

– Men man må ikke avvise dem av den grunn. Man må se på om tilståelsen støttes av andre omstendigheter. Og det gjør den her, sa Alfheim, som i retten trakk fram en rekke eksempler på ting han mener styrker Cappelens troverdighet.

Jensens forsvarer John Christian Elden har tidligere omtalt Cappelen som en «lystløgner». Selv blånekter Jensen for enhver befatning med Cappelens hasjimperium, men hevder derimot at Cappelen var en av hans viktigste informanter.

Enestående

Rettssaken mot Cappelen og Jensen omtales som enestående i norsk historie.

– Vi har aldri tidligere hatt en sak med så stort omfang i Norge. Det er også uvanlig at han har hatt hjelp fra en politimann, attpåtil en som er knyttet til SO (Spesielle Operasjoner), sier Alfheim.

Førstestatsadvokaten understreker samtidig at selv om saken er enestående i Norge, finnes det en rekke eksempler internasjonalt på at narkoligaer betaler korrupte politifolk for å se en annen vei.

– Det er himmelrike å få en politimann med i et slikt samarbeid, sa Alfheim.

SMS-puls

Alfheim fører aktoratet mot Cappelen, mens Spesialenheten for politisaker har ansvar for bevisførselen mot Eirik Jensen. De går i gang med sin prosedyre fredag.

122 vitner har forklart seg i retten, mens tre forklaringer er lest opp i maratonsaken som har vart i drøyt fem måneder. I tillegg er 6.000 sider med dokumentasjon lagt fram, deriblant utskrifter av omfattende sms-utveksling mellom Jensen og Cappelen.

– Noe av det viktigste bevismaterialet ligger i tekstmeldingene. Plassert i en tidslinje virker de som pulsslag og sier veldig mye om forholdet mellom de ulike aktørene, sa Alfheim i prosedyren.

Politiet har sammenholdt sms-kontakten mellom Cappelen og Jensen med tidspunktene for når de ulike hasjinnførslene skjedde, og mener dette dokumenterer et korrupt samarbeid.

Alfheim gikk også detaljert til verks i beskrivelsen av Cappelens mange bankkontoer i utlandet og investeringer i ulike selskaper og aksjeposter for å hvitvaske inntektene fra hasjimporten. Samtidig hadde han en ekstremt høyt forbruk, ifølge påtalemyndigheten.

– Alt dette kommer fra narkotikavirksomhet. Det har han forklart selv, sa Alfheim.

Vil ha strafferabatt

Cappelen erklærte seg skyldig da rettssaken startet i begynnelsen av januar.

Hans forsvarere, Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Malling, har allerede gjort det klart at de mener Cappelen skal ha en solid strafferabatt for tilståelsen.

(©NTB)