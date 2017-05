To menn i 20-årene skadd i trafikkulykke i Oppland

Begge ble først betegnet som alvorlig skadd, men ved 13-tiden opplyser politiet kun sjåføren har alvorlige skader. Tilstanden hans beskrives som stabil. Passasjeren er lettere skadd.

Den ene ble brakt med ambulanse til sykehuset i Lillehammer, mens den alvorlig skadde pasienten ble fløyet med luftambulanse til St. Olavs hospital. Begge er hjemmehørende i Sel kommune i Gudbrandsdalen.

Politiet fikk først melding om ulykken klokken 6.36 om morgenen 17. mai. De opplyser til NRK at ulykken inntraff da sjåføren mistet kontrollen over bilen i en høyresving ved en bensinstasjon. Bilen kjørte rett inn i en lyktestolpe, som da knakk, før den kjørte sidelengs inn i et skilt.

De to guttene satt fastklemt i kjøretøyet etter ulykken og måtte frigjøres av nødetatene. Ulykkesbilen beskrives som totalvraket.

– De måtte skjæres ut, og det var en stund vanskelig å finne puls på begge to. Men det var liv i dem begge da de ble transportert fra ulykkesstedet, sa operasjonsleder Arne Norevik ved politiet i Innlandet til NTB.

