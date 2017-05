Molands far: – Fantastisk nyhet dersom den stemmer

Både Dagbladet og VG erfarer at Joshua French er løslatt. NRK melder at han ankommer Norge i dag.

Knut Moland sier at det er fantastiske nyheter, men at det har vært så mange skuffelser i denne saken at han ikke tror på at French er løslatt før han hører at han sitter på flyet.

– Hvis han har overlevd åtte år der nede i det helvetes møkkalandet, og bruk gjerne de ordene, så vil han komme til å klare seg her hjemme i Norge, sier Knut Moland til Dagbladet.

Tjostolv Moland ble pågrepet sammen med Joshua French for åtte år siden, men ble funnet død på cella i 2013. På tross av at Kripos konkluderte med at det ikke fantes noen indikasjoner på drap, ble French i 2014 dømt for å ha drept kameraten.

Overfor Dagbladet roser Knut Moland innsatsen til moren til Joshua French, Kari Hilde French.

– Det må være fantastisk for henne. Han er i live, og det er ikke dårlig bare det, sier Moland.

