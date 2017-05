Kontantmangel og Vippsrekord på nasjonaldagen

– Klokken 17.00 hadde vi 700.000 Vipps-betalinger. Det er mer enn vi hadde turt håpe på, sier Elisabeth Haug, viseadministrerende direktør i Vipps til DN.

Den forrige rekorden på 124.000 betalinger på én dag sto fra 17. mai i fjor. En årsak til økningen kan være at kontantbruk i Norge stadig går ned og at mange glemmer at de trenger kontanter til kjøp av is og brus og pølser på 17. mai.

–Antall minibanker blir færre og noen har innført gebyr på uttak, sier Haug.

Over to millioner nordmenn har til nå lastet ned betalingsappen, som er eid av 106 norske banker. Den to år gamle tjenesten går fremdeles i minus, så lenge 70 prosent av bruken er vennebetalinger – som er gratis. De andre 30 prosentene er betalinger til foreninger, organisasjoner og lag. Bruken utvides imidlertid til butikker og andre salgssteder.

–Det har gått veldig fort. Vi tror 2017 blir det året da mobilbetaling blir standarden for betaling, sier Haug.

(©NTB)