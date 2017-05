Flere pågrepet i forbindelse med Arfan Bhatti-sak 

Politiet vil ikke oppgi hvor mange det er snakk om, men sier til VG at mer enn én annen person er pågrepet i forbindelse med saken.

– Nå er planen å avhøre Arfan Bhatti i løpet av dagen, så må vi se litt an hva som skjer videre. Vi har heller ikke tatt stilling til om han blir fremstilt for varetektsfengsling, sier påtaleansvarlig Vegar Munthe Ommedal til avisen.

Videre opplyser han at Bhatti vil avhøres i løpet av 17. mai.

Ordinær straffesak

Arfan Bhatti er straffedømt flere ganger, blant annet for trusler, utpressing og vold. Politiet bekreftet tirsdag pågripelsen overfor Dagbladet.

– Det er en ordinær straffesak. Jeg har ikke lyst til å si noe mer om selve grunnlaget og omstendighetene. Han er pågrepet i Oslo i kveld, sa Ommedal til avisen.

Han ville ikke si hvor i Oslo Bhatti ble pågrepet, men opplyste at det er flere involvert, og at saken er i en etterforskningsfase.

Bhattis advokat, John Christian Elden, mener politiet begår lovbrudd.

– Jeg er underrettet om at han er arrestert og at politiet ransaker hjemme hos ham og ulovlig har satt kone og barn på gata, sier Elden til samme avis.

Videre sier han at kona til Bhatti fikk tilbud umiddelbart om å bli kjørt dit hun måtte ønske, men at hun «nektet plent å sette seg inn i noen bil». Ved midnatt opplyste politiet at hun hadde blitt hentet av familie.

Dømt i januar

Bhatti ble i januar, etter flere rettsrunder, dømt til 14 dagers fengsel for vold mot sin kone. Høyesterett har avslått anke i saken.

I forbindelse med saken anklaget Bhatti politiet for bevisst å avstå fra å bruke bevis som taler i hans favør og anmeldte politiet for grov uforstand i tjenesten.

