Arfan Bhatti pågrepet i Oslo

Politiet og Bhattis advokat, John Christian Elden, bekrefter pågripelsen overfor Dagbladet.

– Det er en ordinær straffesak. Jeg har ikke lyst til å si noe mer om selve grunnlaget og omstendighetene. Han er pågrepet i Oslo i kveld, sier politiinspektør Vegar Munthe Ommedal tirsdag.

Han vil ikke si hvor i Oslo Bhatti ble pågrepet, men opplyser at det er flere involvert. Elden mener politiet begår lovbrudd.

– Jeg er underrettet om at han er arrestert og at politiet ransaker hjemme hos ham og ulovlig har satt kone og barn på gata. Jeg vet ikke hvorfor han er pågrepet, og Oslo-politiet opplyser bare at alle «nettopp er kommet på jobb og ikke vet noe», sier Elden.

