Rekkehusbrannen i Namsos under kontroll

I tillegg til de to husene som er nedbrent er ytterligere to skadd i brannen, som nå er under kontroll.

–Brannen er nå slukket, men på grunn av varmen i restene er det en tankbil og fire personer fra oss igjen på stedet i natt og driver med etterslukking. De skal ha kontroll på at det ikke tar seg opp igjen, sier operatør Dag Kåre Ditløv ved Namsos 110-sentral til NTB natt til tirsdag.

Det er ikke lengre spredningsfare til bebyggelse eller skog i nærheten.

Alle beboerne ble evakuert. To personer ble fraktet til sykehus med lettere skader, og undersøkt for muligens å ha pustet inn røyk, skrev Adresseavisen.

Store deler av områdets tilgjengelige brannpersonell var opptatt med den omfattende lyngbrannen ved Ottersøya i Nærøy kommune da rekkehusbrannen brøt ut mandag. Brannvesenet ankom stedet ved 16.30-tiden på ettermiddagen og har fått hjelp fra mannskaper fra Overhalla og Namdalseid.

