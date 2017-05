Lyngbrann i Nord-Trøndelag sprer seg – brannhelikopter sendes ut

Nødetatene rykket ut til en lyngbrann på Holandslia på Ottersøy i Nærøy kommune mandag formiddag. Politiet i Nord-Trøndelag melder på Twitter at brannen har spredt seg ytterligere og at flere mannskaper settes inn. Et helikopter sendes fra Værnes for å hjelpe med slukkingen. Det skal være stor fare for spredning til et hus i området, ifølge Adresseavisen.

Tidligere skrev politiet på Twitter at det var stor fare for at brannen spredte seg til hus, og at alle beboere er evakuerte.

Politiet meldte om brannen i 10-tiden mandag.

