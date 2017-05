Brannen i to trehus i Bergen er slukket

Politiet i Hordaland meldte om brannen på Twitter like etter klokken 2 natt til søndag. Klokken 4 skriver de at tolv personer er evakuert, og at ingen er skadd eller meldt savnet. Brannen er nå slukket, meldte 110-sentralen i Hordaland på Twitter like før klokken 5.

– Etterslukking vil pågå utover dagen, skriver brannvesenet.

Operasjonsleder Arne Samsonsen i politiet i Hordaland sa til NTB klokken 4 at de drev med slukkingsarbeid, men at de hadde begynt å trappe ned på stedet. Samsonsen sier til VG at husene anses som tapt.

SV-lederen evakuert

Tolv personer ble evakuert. Disse fikk tilbud om overnatting. SV-leder Audun Lysbakken var blant naboene som måtte evakueres, skriver Bergens Tidende.

– En nabo ringte på hos oss, og så politiet like etterpå. Vårt hus er et lite stykke unna, så det går bra med oss. Det er fryktelig trist med brann i strøket, sier Lysbakken som var på besøk hos familie.

Full fyr

Like etter klokken 2 natt til søndag sa Samsonsen til NTB at det først begynte å brenne i ett hus i Sydnesgaten, før det spredte seg til nabohuset.

Vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen i Hordaland sa at det var stor brannsmitte i området, men brannmannskapene klarte til slutt å isolere brannen.

Brannmannskaper fra fire stasjoner rykket ut til stedet, i tillegg fikk brannvesenet assistanse fra Askøy brannvesen.

Oversikt

Så langt kan ikke politiet si noe mer om årsaken til brannen.

– Vi vil starte avhør av dem som har kommet ut fra det ene huset, opplyste innsatsleder Tom Johanessen til Bergensavisen.

– Vi har hatt mer enn nok nå med å koordinere arbeidet med helsevesenet og brannvesenet. I tillegg til slukking drives det sikkerhet og kontroll, fortsetter han.

Ifølge Statens vegvesen ble veien mellom Nøstegaten og Jekteviken stengt på grunn av brannen.

