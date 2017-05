Seks tiltalt for dyrevelferdskriminalitet

De seks har ifølge Økokrim trent opp hunder og fått dem til å angripe rev, grevling og villsvin som ble bitt eller bitt i hjel. Tre av personene er også tiltalt for ulovlig oppbevaring eller ulovlig bruk av våpen.

– Økokrim mener å ha avdekket et miljø som har brukt farlige hunder til ulovlig jakt på byttedyr, sier politiadvokat Inge Svae-Grotli.

– Min klient nekter straffskyld og har forklart seg om en jakt som primært har foregått i utlandet, der det ikke er ulovlig, sier advokat Morten Furuholmen til NRK

Han er forsvarer for en av de to mennene som politiet mener har vært mest sentrale i gruppen av tiltalte hundeeiere.

Økokrim slo til mot hundeeierne i desember 2015, der de tok beslag i både hunder og i videomateriale, blant annet av villsvinjakt med hund og kniv i Frankrike.

– Dette er noe vi overhodet ikke ønsker i samfunnet vårt, man trener opp hunder til en type blodsport der man bruker hundene til å angripe dyr. Det er farlig for dyrene det gjelder, men også for jakthundene selv, sier Svae-Grotli.

De fleste av de 18 hundene politiet tok med seg fra de to hundeholdene er av rasen amerikansk bulldogg. Rasen er ikke ulovlig i Norge. Økokrim mener de har grunnlag for å legge ned påstander om ubetinget fengsel under rettssaken som er berammet til januar 2018.

– Dette er en omfattende tiltale med mange poster og dyrevelferdsloven har en strafferamme på tre år i utgangspunktet, sier Svae-Grotli.

Kongsberg og Eiker tingrett har satt av seks uker til saken, som starter 16. januar neste år.

