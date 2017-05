Norske virksomheter rammet av internasjonalt dataangrep

Over 70 land skal være rammet av det verdensomspennende dataangrepet. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) gikk ut fredag ettermiddag og advarte norske sykehus og andre leverandører av viktig infrastruktur om å oppdatere sine datasystemer, ifølge NRK.

– Nå ser vi at tre norske virksomheter er rammet, sier kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy i NSM til NRK sent fredag kveld. Hun vil ikke kommentere hvilke virksomheter det er snakk om.

Choice Hotels

Hotellkjeden Choice bekrefter overfor VG fredag kveld at de har blitt rammet av det omfattende dataangrepet.

– Vi har avdekket et virusangrep på interne systemer på et fåtall av våre hoteller. Tiltak for å stanse spredning og begrense omfanget ble igangsatt umiddelbart, skriver kommunikasjonsdirektør Christine Viland i Choice Hotels til VG.

Hun opplyser at systemer som berører deres gjester fungerer som normalt sent fredag kveld, men at de følger utviklingen tett og at Nasjonal sikkerhetsmyndighet er varslet. De er i tett dialog med leverandøren av systemene.

– Dette er det samme viruset som har rammet virksomheter i andre land i dag, bekrefter Viland.

Via epost

Pretorius forklarer at angrepet sannsynligvis har kommet via epost, og at viruset aktiveres ved at brukeren klikker på en lenke eller åpner en fil.

Britiske sykehus måtte avvise pasienter, omdirigere ambulanser og ta i bruk penn og papir. Bilder som ble publisert på sosiale medier, viste skjermer der det kom opp meldinger med krav om en innbetaling på 300 dollar hvis brukeren ønsket å låse opp datamaskinen. I meldingen sto det også «Oops, dine filer er blitt kryptert.»

Pengene må betales innen 19. mai i nettvalutaen bitcoin, hvis ikke risikerer brukeren at alle filene på de infiserte datamaskinene forsvinner, ifølge meldingen.

