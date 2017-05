–Kuttet til potetsprit truer norsk akevitt

I 2017 gis en statlig bevilgning til prisnedskriving for potetspritproduksjon tilsvarende 9,50 kroner per liter, begrenset oppad til 18 millioner kroner. Denne ordningen er nå foreslått fjernet i jordbruksforhandlingene for 2018.

– Forslaget fra landbruksminister Dale og regjeringen er så drastisk at konsekvensen må bli at norsk potetspritproduksjon legges ned dersom ikke kuttet i tilskuddet avlyses, sier tidligere departementsråd i Landbruksdepartementet, Per Harald Grue, til VG.

Bakgrunnen er at råstoffet til norsk akevitt, er norske poteter som ikke kan brukes som matpoteter. I over 200 år har norsk akevittproduksjon vært basert på norske poteter.

– Det finnes ingen alternative bruksmåter til de 20.000 tonn med poteter som i dag går til sprit. Statens forslag i jordbruksforhandlingene vil derfor skape et avfalls- og miljøproblem, og en langt dårligere utnytting av den norske matpotetproduksjonen, advarer Grue. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum er enig.

– Akevitten er den del av norsk matkultur. Derfor vil vi reversere dette kuttet dersom vi kommer i regjering.

Det produseres i dag cirka 2,2 millioner liter norsk potetsprit årlig.

