Spesialenheten henlegger vådeskuddepisoder

Den første episoden fant sted på selve Ålesund politistasjon i slutten av september. Skuddet gikk i gulvet inne på stasjonen, og ingen ble skadd. Polititjenestemannen ble heller ikke tatt ut av tjenesten etter uhellet.

Den andre episoden skjedde i begynnelsen av oktober da et skudd gikk av på en parkeringsplass på Nordmøre i forbindelse med at et våpen skulle flyttes fra en patruljebil til en annen på en offentlig parkeringsplass.

Prosjektilet gikk også her rett ned i bakken, og ingen personer kom til skade. Det var to polititjenestemenn til stede på parkeringsplassen, men ingen sivile i nærheten. Heller ikke i dette tilfellet vant politiet grunn til å ta politimannen ut av tjeneste.

Spesialenheten har etter å ha undersøkt de to hendelsene konkludert med at de to polititjenestemennene ikke har gjort seg skyldig i noe straffbart i forbindelse med de to vådeskuddene.

