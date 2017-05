Ruspasient (31) dømt for vold mot seks ansatte

Mannen, som var pasient ved klinikken i Arendal, må betale 40 000 til hver av ofrene i tillegg til fengselsstraffen, skriver Fædrelandsvennen. Hendelsen fant sted i november 2016, og mannen skal uken før ha lagt seg inn frivillig på klinikken.

Flere av de ansatte fryktet for livet da 31-åringen uten forvarsel gikk til angrep. En kvinnelig vernepleier ble slått bevisstløs, mens fem andre ansatte ble angrepet med blant annet bitt i hodet, flere slag og spark.

Ifølge dommen skal voldsutøvelsen ha vært av en «ekstraordinært skremmende karakter» fordi de fornærmede selv ble utsatt for vold og i tillegg var vitne til at kolleger ble overfalt. Det er også lagt til grunne skjerpende omstendigheter fordi helsepersonell er en særlig utsatt yrkesgruppe som har behov for særlig beskyttelse.

Mannen, som har vært domfelt 13 ganger tidligere, skal ikke ha vært ruset da han gikk til angrep. Han har forklart at han på det tidspunktet hadde ruset på en blanding av amfetamin, cannabis, fleinsopp og legemidler over flere måneder.

Retten har konkludert med at 31-åringen er strafferettslig tilregnelig, men at han hadde en bevissthetsforstyrrelse som var en abstinensreaksjon etter langvarig misbruk. Dette har trukket i formildende retning.

