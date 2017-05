Oslo får trolig samiske navn og skilt

– I dag har jeg invitert Sametinget til et samarbeid om dette, og se om vi kan komme fram til hva som skal være de tre offisielle samiske navnene på Oslo, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl (Ap) til NRK etter et møte med Sametinget fredag.

– Oslo kommune er stolt av mangfoldet i vår by, og vi synes det er naturlig at vi får offisielle samiske navn for Oslo, sier hun.

Dermed vil hovedstaden i så fall også få kommuneskilt på samisk, slik loven krever det når steder får samiske navn. Sametinget er fornøyd med at Oslo nå jobber for å få tre samiske kommunenavn – på sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk.

Norge har tre offisielle samiske språk. Sørsamisk og lulesamisk snakkes i dag av omkring 500 til 600 personer hver, mens nordsamisk, som er det største samiske språket, har omkring 26.000 brukere.

(©NTB)