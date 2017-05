Forskere advarer mot mer data i skolen

– Ikke hopp over stadiet der du lærer barna å skrive for hånd, sier professor Audrey van der Meer ved NTNU til Klassekampen.

Denne uken publiserte hun en ny studie om hvordan hjernen fungerer når man tegner for hånd eller bruker tastatur.

Klassekampen har tidligere skrevet om Trondheim kommune, hvor målet er én datamaskin per elev. Arbeiderpartiets Trond Giske vil gå enda bredere ut ved å bruke en halv milliard kroner i året på å kjøpe nettbrett eller PC til alle norske elever. Ny forskning tyder på at blyant og papir kan være like effektivt om man vil at barna skal lære noe.

Studien fra hjerneforskerne Audrey van der Meer og Ruud van der Weel ved NTNU viser at hjernen jobber annerledes når vi tegner eller skriver bokstaver for hånd enn når vi skiver ved hjelp av et tastatur. Funnene bekrefter tidligere forskning.

– Når vi skriver for hånd settes hjernen i en tilstand som gjør læring lettere, sier van der Meer til avisen.

– Å lære å skrive for hånd er et viktig og vanskelig stadium alle barn bør gå gjennom. Å argumentere med at de ved å bruke tastatur lærer å lese og skrive raskere og kan uttrykke seg skriftlig tidligere, er å gjøre barna en bjørnetjeneste, sier van der Meer.

Studien ble publisert i det internasjonale tidsskriftet «Frontiers in Psychology» 9. mai.

(©NTB)