LOs nye kjempe endelig valgt

Med sine 195 centimeter på sokkelesten ruver han i landskapet. Nå er han på toppen i LO også. Og der kan han bli værende lenge. I teorien kan den 49 år gamle prosessoperatøren fra Slemmestad og Tofte industrier forbli LO-leder i tolv år før han må tre tilbake for aldersgrensen.

Den siste LO-leder som satt så lenge, var Yngve Hågensen.

– Nå fatter'n, nå kan jeg vel si at jeg er sikker på valget, sa Gabrielsen etter å ha takket for tilliten og slått fast at han akter å være leder for hele det mangfoldige LO.

Ny regjering

LO-kongressen skal fredag stemme over flere betente saker, som Lofoten-olje, EØS og sekstimersdag. Alt annet enn brede kompromisser vil overraske og gjøre Gabrielsens jobb langt vanskeligere enn han håper den blir.

Men når de interne stridssakene er ryddet av veien, er det en prioritet som overskygger alle andre for den nye LO-bossen: Å sikre at Jonas Gahr Støre tar over som statsminister etter valget. De to har et lignende lynne, mener Gabrielsen.

– Vi har et godt forhold og møtes jevnlig. Jeg opplever at vi har samme lyttende tilnærming til utfordringer. Vi kommer ikke med ferdige og forutinntatte holdninger, sier han.

– Men jeg tror jeg må legge meg i hardtrening hvis jeg skal henge på ham i skiløypene, tilføyer LO-lederen.

Splittelse?

Det suverent største forbundet i LO er Fagforbundet, som i hovedsak organiserer offentlig ansatte. I forkant av årets kongress har flere murret om risikoen for at industritunge forbund kan bryte ut av LO, men en slik oppsplitting er ikke den nye lederen urolig for.

– Jeg opplever at LO er godt samlet, noe oppslutningen om frontfagsmodellen viser. Det viktige for LO er å være relevante for arbeidstakere – uavhengig av om de er i offentlig eller privat sektor, langtidsutdannet eller ikke, sier han.

Gabrielsen blinker ut tre klare hovedsaker for LO framover: Etter valget vil prioritet nummer én være å skaffe nye medlemmer og øke organisasjonsgraden, spesielt i tjenesteytende næringer i privat sektor.

– En annen hovedsak er å sikre et anstendig arbeidsliv uten sosial dumping, der faste jobber er normen. For det tredje skal vi bidra til å bygge kompetansesamfunnet, sier LO-lederen.