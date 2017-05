21-åring dømt til forvaring for drapsforsøk på Ålgård

Dommen i Jæren tingrett er noe mildere enn aktors påstand, som var ni år, skriver Stavanger Aftenblad.

– Bare tilfeldigheter gjorde at fornærmede overlevde volden hun ble utsatt for, mener aktor, statsadvokat Arvid Malde.

Da straffesaken startet, erkjente tiltalte at det var han som stakk og skar sin samboer gjentatte ganger med kniv og/eller saks over store deler av kroppen. Hun ble påført minst 30 stikkskader over hele kroppen, ifølge tiltalen. Han nektet imidlertid straffskyld for drapsforsøk.

– Min klient er fornøyd med at retten finner at forvaring er nødvendig i denne saken. Hun har behov for å jobbe seg videre, og en forvaringsdom er viktig for hennes trygghetsfølelse, sier fornærmedes bistandsadvokat, Janne Karin Rasmussen til Aftenbladet.

Den tidligere voldsdømte mannen var også tiltalt for en rekke andre tilfeller av vold mot kvinnen, samt for grove trusler.

I retten fortalte kvinnen om en vanskelig tid etter et langt sykehusopphold. Hun måtte trene seg opp både for å kunne gå skikkelig og for å spise.

I tillegg til åtte års forvaring med en minstetid på fem år, dømmes 21-åringen til å betale 300.000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnen.

(©NTB)